Борис Березовский выбыл из рейтинга самых богатых людей России

В последние годы, утверждает издание, бизнесмен расходовал деньги не самым рациональным образом. Еще в прошлом году Березовский занимал 29 место в рейтинге миллиардеров с состоянием в миллиард долларов. Возглавил рейтинг самых богатых жителей России председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние Forbes оценил в 15,8 миллиарда долларов, что на 10,5 миллиарда долларов больше, чем в 2009-м.

Прошлогодний первый богач России Михаил Прохоров, в нынешнем рейтинге спустился на второе место - 13,5 миллиардов долларов. В десятку самых богатых людей России также вошли: Михаил Фридман, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Виктор Рашников и Дмитрий Рыболовлев. Елена Батурина, единственная женщина в списке, занимает 27 строчку рейтинга с состоянием в 2,9 миллиарда долларов. Forbes отмечает, что за год количество долларовых миллиардеров в России увеличилось вдвое - с 32 до 62, а совокупное состояние членов списка Forbes увеличилось со 142 до 297 миллиардов долларов.