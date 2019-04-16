Депутаты свердловского ЗакСо отключили трансляцию перед обсуждением доходов

С предложением проверить правильность деклараций о доходах за 2018 год обратился председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Владимир Никитин. После этого трансляция заседания от 16 апреля прекратилась.

Сам Никитин, комментируя свою просьбу и последующие действия, заявил, что депутаты ничего не планировали скрывать. Все декларации поданы в срок, установленный законодательством, и председатель просто попросил парламентариев ещё раз всё проверить во избежание ошибок.

Декларации о доходах ранее подали депутаты Госдумы от Свердловской области. Согласно им, больше всего в прошедшем году заработал бизнесмен Зелимхан Муцоев, который зарегистрировал доход в 33 миллиона рублей, что в 10 раз превышает его заработок за 2017 год.