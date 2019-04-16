Нетребко с концертом выступит на открытии конгресс-холла в Екатеринбурге
Сегодня, 11:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов откроют концертный сезон в новом конгресс-холле в Екатеринбурге. Церемония состоится 30 августа, сообщает Znak со ссылкой на Уральский выставочный центр.
Сюжеты: Екатеринбург
Официальное открытие конгресс-холла пройдет после глобального саммита производства и индустриализации в Екатеринбурге GMIS-2019.
Концерт продлится два часа. На нем будет продемонстрировано оборудование, которым оснащен новый концертный зал. Билеты в продажу пока не поступили.
Напомним, что строительство конгресс-центра стоимостью почти 10 млрд рублей было начато в 2016 году. Общая площадь объекта составляет 41,6 тысяч кв. м. Главный зал четырехэтажного здания рассчитан на шесть тысяч мест. Также в здании находятся 14 залов для деловых мероприятий, столько же комнат переговоров, шесть приватных лож и VIP launge для отдыха.
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