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Мэр Екатеринбурга встретился с протестующими
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мэр Екатеринбурга встретился с протестующими

Сегодня, 22:45ОбществоФото: E1.ru
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