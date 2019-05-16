Мэр Екатеринбурга встретился с протестующими

Глава Екатеринбурга прибыл в театральный сквер в районе 21:00, 16 мая. Он попросил присутствующих не кричать, а задавать вопросы и обмениваться мнениями. В ответ послышались крики «Референдум». Мэр объяснил отсутствие референдума по вопросу строительства храма слишком долгой процедурой и предложил в качестве решения провести опрос.

Опрос будет проводиться на сайте мэрии и на улицах. Никакие котлованы копаться не будут, деревья тоже не будут рубить. Стройку на время проведения опроса приостановят,объяснил глава Екатеринбурга.

Из толпы в ответ на это заявление раздались крики «Конкретику давай, нам забора не нужен» и «Референдум, а не опрос!». Кто-то спросил, почему мэр пришёл к митингующим только через три дня.

Мы сегодня изменили формат и поставили периметр безопасности, когда мы это делаем, мы готовы к диалогу. В первые дни оно не напоминало мероприятие. Сегодня сняты ограничения, все в нормальном режиме и сегодня я здесь,ответил Высокинский.

После мэр предложил выбрать 10 человек для обсуждения в мэрии, но толпа потребовала вместо этого освободить заключённых и снести забор по периметру сквера.

Убери забор, мы тебя не выбирали!раздаются крики.

В ответ Высокинский заявил, что если убрать забор, то обидятся православные верующие. Если забор оставить, то обидятся защитники сквера. После этих слов и под крики «Позор» глава города покинул встречу.

Народ ждал и я пришел,сказал он, когда вышел из толпы.

В мэрию Александр Высокинский возвращался пешком в сопровождении двух охранников и журналистов. По пути, как сообщили представители СМИ, он рассказывал про канатную дорогу, которую планирует построить в уральской столице. Также мэр пообещал встретиться с журналистами в пятницу, 17 мая. А в субботу, 18 числа, пригласил к себе 30 человек из числа участников протеста. После того, как глава покинул сквер, оцепление было снято и внутрь периметра стали пускать всех желающих без предварительного досмотра.

Акции протеста в сквере у Театра драмы продолжаются четвёртый день. В течение двух из них происходили массовые задержания ОМОНом и сотрудниками Росгвардии. Более десятка задержанных уже получили административные аресты на срок от 5 до 15 суток.