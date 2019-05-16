В сквер у Театра драмы привезли бетонные блоки и не подпускают людей

Как сообщает портал Е1 со ссылкой на очевидцев, рано утром в сквер, где планируется строительство Храма святой Екатерины, привезли бетонные блоки. Как полагают жители Екатеринбурга, на объекте начинается строительство.

В это же время, по сообщению интернет-издания Znak, вокруг территории продолжают дежурить посты полиции, оцепление работает по всему периметру объекта. Горожан не подпускают к забору. Между тем, забор выставлен вдоль тротуара, по которому ходят люди.