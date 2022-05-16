Рестораны McDonald's в июне закроются и вернутся под новым брендом

В Россию под новым брендом вернется видоизмененный McDonald's. В Москве на эти цели выделили 500 миллионов рублей.

Рестораны McDonald's в июне вернутся в Россию под новым брендом. Там сохранятся рабочие места, поставщики и меню. Об этом сообщает ТАСС. Ранее, 8 марта фирма McDonald's анонсировала свой уход с российского рынка из-за ситуации в Украине. А 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что российские сети общепита могут заместить McDonald's. В результате в столице решили выделить 500 млн рублей на льготное кредитование для создания аналога данной сети питания. Напомним, что ранее планировалось, что в 2022 году на Гальянке в Нижнем Тагиле откроется первый ресторан McDonald's. Разрешение на строительство уже было получено.

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