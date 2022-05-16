Рестораны McDonald's в июне закроются и вернутся под новым брендом

Рестораны McDonald's в июне вернутся в Россию под новым брендом. Там сохранятся рабочие места, поставщики и меню. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее, 8 марта фирма McDonald's анонсировала свой уход с российского рынка из-за ситуации в Украине. А 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что российские сети общепита могут заместить McDonald's.
В результате в столице решили выделить 500 млн рублей на льготное кредитование для создания аналога данной сети питания.
Напомним, что ранее планировалось, что в 2022 году на Гальянке в Нижнем Тагиле откроется первый ресторан McDonald's. Разрешение на строительство уже было получено.