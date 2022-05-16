Рестораны McDonald's в июне закроются и вернутся под новым брендом

Рестораны McDonald's в июне закроются и вернутся под новым брендом
Рестораны McDonald's в июне закроются и вернутся под новым брендом
Вчера, 18:00ОбществоФото: pixabay.com
В Россию под новым брендом вернется видоизмененный McDonald's. В Москве на эти цели выделили 500 миллионов рублей.

Рестораны McDonald's в июне вернутся в Россию под новым брендом. Там сохранятся рабочие места, поставщики и меню. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее, 8 марта фирма McDonald's анонсировала свой уход с российского рынка из-за ситуации в Украине. А 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что российские сети общепита могут заместить McDonald's.

В результате в столице решили выделить 500 млн рублей на льготное кредитование для создания аналога данной сети питания.

Напомним, что ранее планировалось, что в 2022 году на Гальянке в Нижнем Тагиле откроется первый ресторан McDonald's. Разрешение на строительство уже было получено.

Материалы по теме:
возвращениемакдональдс#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы