Жители Екатеринбурга выберут место для Краснознаменной группы

Жителям Екатеринбурга предлагают проголосовать за место для Краснознаменной группы. Голосование уже началось. Оно завершится 30 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.
На выбор горожан представлено 4 территории: пересечение улицы Гагарина и проспекта Ленина, площадь Первой Пятилетки, пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей или пересечение улиц Героев России и Стрелочников.
Отмечается, что Краснознаменная группа была установлена на Плотинке 49 лет назад в качестве символа подвига свердловчан в период войны. В 2013 году группу убрали, сейчас он на реставрации. 15 февраля активисты решили вернуть группу.