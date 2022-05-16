Жители Екатеринбурга выберут место для Краснознаменной группы

Жители Екатеринбурга выберут место для Краснознаменной группы
Жители Екатеринбурга выберут место для Краснознаменной группы
Вчера, 14:42ОбществоФото: pixabay.com
В Екатеринбурге стартовало голосование за место, на котором разместится Краснознаменая группа. На выбор горожан представлено 4 места.

Жителям Екатеринбурга предлагают проголосовать за место для Краснознаменной группы. Голосование уже началось. Оно завершится 30 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

На выбор горожан представлено 4 территории: пересечение улицы Гагарина и проспекта Ленина, площадь Первой Пятилетки, пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей или пересечение улиц Героев России и Стрелочников.

Отмечается, что Краснознаменная группа была установлена на Плотинке 49 лет назад в качестве символа подвига свердловчан в период войны. В 2013 году группу убрали, сейчас он на реставрации. 15 февраля активисты решили вернуть группу.

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