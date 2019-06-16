Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере у Театра драмы
Сегодня, 12:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Екатеринбургская епархия сообщила, что не будет строить храм в сквере у драмтеатра. Об этом говорится в telegram-канале епархии.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Сегодня митрополит Кирилл обратился к верующим с поздравлением в честь праздника Святой Троицы. В своем обращении священнослужитель озвучил позицию епархии, касающуюся строительства собора святой Екатерины.
В обращении идет речь об отказе от права строительства храма в сквере у Драмтеатра, а также его возведения на достойном её святости месте.
Напомним, что в мае в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства храма в сквере у Театра драмы. Власти организовали опрос горожан, по итогам которого были выбраны пять альтернативных площадок для строительства собора.
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