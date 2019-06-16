Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере у Театра драмы

Сегодня митрополит Кирилл обратился к верующим с поздравлением в честь праздника Святой Троицы. В своем обращении священнослужитель озвучил позицию епархии, касающуюся строительства собора святой Екатерины.

В обращении идет речь об отказе от права строительства храма в сквере у Драмтеатра, а также его возведения на достойном её святости месте.