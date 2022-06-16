Благодарственные письма и Почетную грамоту получили сотрудники ДГБ Нижнего Тагила

Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской области отмечена Елена Ромина врач-сурдолог, её знают и за пределами нашего города, Елена Вадимовна ведет сурдологический прием детей и взрослых пациентов со всего Горнозаводского управленческого округа.Несколько сотрудников ДГБ Нижнего Тагила получили Благодарственные письма от Министерства здравоохранения Свердловской области, а также от главы города Нижнего Тагила Владислава Пинаева за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, большой вклад в охрану здоровья и оказание квалифицированной помощи населению города и в связи с профессиональным праздником — Днем медицинского работника.