На производстве полиметаллов УГМК создали новую систему движения сырья

На производстве полиметаллов УГМК создали новую систему движения сырья
На производстве полиметаллов УГМК создали новую систему движения сырья
Сегодня, 12:15ОбществоЕлена ОзероваФото: Пресс-служба УГМК
В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК) установили систему, отслеживающую движение сырья по этапам производства.

По данным замначальника отдела сырьевого обеспечения Жанны Даровских, система отслеживает в настоящем времени процесс приемки сырья и его перемещения на производство – всего существует семь этапов движения сырья.

Работа системы выведена на монитор, где наглядно виден тоннаж поступаемого сырья, время его переработки, загрузку плавильных агрегатов. Это позволяет нам четко планировать свою работу,сказала Жанна Даровских.

К примеру, движение сырья делится, в том числе, по цветам: зелёный - в срок, желтый - срок истекает, красный - срок истёк. Помимо этого, новое устройство занимается отслеживанием движения проб сырья, оно способно выводить из системы информацию по заданным параметрам в формат Еxcel.

Отмечается, что работать над данной системой начали два года назад.

Сюжеты:
Новости УрФО
УГМКмониторингсистемагруппа УГМК#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы