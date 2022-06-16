На производстве полиметаллов УГМК создали новую систему движения сырья

К примеру, движение сырья делится, в том числе, по цветам: зелёный - в срок, желтый - срок истекает, красный - срок истёк. Помимо этого, новое устройство занимается отслеживанием движения проб сырья, оно способно выводить из системы информацию по заданным параметрам в формат Еxcel.