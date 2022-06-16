На производстве полиметаллов УГМК создали новую систему движения сырья

По данным замначальника отдела сырьевого обеспечения Жанны Даровских, система отслеживает в настоящем времени процесс приемки сырья и его перемещения на производство – всего существует семь этапов движения сырья.
Работа системы выведена на монитор, где наглядно виден тоннаж поступаемого сырья, время его переработки, загрузку плавильных агрегатов. Это позволяет нам четко планировать свою работу,сказала Жанна Даровских.
К примеру, движение сырья делится, в том числе, по цветам: зелёный - в срок, желтый - срок истекает, красный - срок истёк. Помимо этого, новое устройство занимается отслеживанием движения проб сырья, оно способно выводить из системы информацию по заданным параметрам в формат Еxcel.
Отмечается, что работать над данной системой начали два года назад.