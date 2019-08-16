Жильцы дома на Вагонке не могут добиться капремонта из-за должника-маргинала

Капитальный ремонт дома на Тимирязева, 42 проводился в 2009 году. Подрядная организация привела в порядок фасад, электро-, тепло- и водоснабжение. В 2017 году «Стройкомплекс» отремонтировал крышу, подвал и канализацию. На данный момент стены здания крошатся даже от малейшего прикосновения. Необходимость обновления фасада здания признают в Госжилстройнадзоре и администрации Нижнего Тагила, но начать работы невозможно из-за накопленных долгов.

На капитальный ремонт ставят дома, которые платят более 75% взносов. У нас в целом хорошая собираемость, но все равно не дотягиваем. Начали смотреть из-за кого. Есть 15-я квартира, которая не платит вообще ничего последние лет 40,рассказал житель дома по имени Анатолий.

В одной из комнат квартиры №15 проживает Фёдор Першин. Раньше он делил жилплощадь с матерью, после её смерти стал сожительствовать с женщиной. Имеющий судимость мужчина ни разу не оплачивал коммунальные услуги, за что в 2017 году суд постановил выселить его из квартиры без предоставления жилья. Но это решение не исполнено до сих пор. В жилище он накопил кучу мусора и старого хлама, двери еле держатся на петлях, окон либо совсем нет, либо в рамы вставлена фанера. Унитаз к канализации не подключён, отчего в квартире стоит тошнотворный запах.

Живём мы х***о [плохо]. Воду у соседей берём, в комнате плитка газовая небольшая есть. Зимой не мёрзнем вроде,ответил Першин, когда журналист спросил у него про проживание без отопления, канализации, света и воды.

Паспорт у Фёдора отсутствует на протяжении нескольких лет. После освобождения из колонии он не стал обращаться в миграционную службу за заменой документа. Председатель ТСЖ «Соседи» Ирина Михеева, которая посетила квартиру должника вместе с журналистами, утверждает, что мужчина сдаёт другие комнаты в квартире друзьям-собутыльникам. Две такие комнаты находятся в собственности муниципалитета, владелица ещё одной проживает заграницей. Во время визита журналистов друг неплательщика отдыхал на кровати в одной из комнат.

К нему алкаши ходят. Они не шумят, но все-таки вопрос безопасности есть – горелка может загореться, ещё что-то. Там куча вещей навалена, перекрытия деревянные. Уже возгорание было, пожарные приезжали. Люди на 30 лет ипотеки берут, влезают в долги, чтобы купить однушку, двушку. А тут четырёхкомнатная квартира чуть ли не в центре 50 лет «гуляет». Бери, не хочу. Почему чиновников это не заботит?сокрушается председатель ТСЖ.

По документам свердловского управления Федеральной службы судебных приставов, Фёдор покинул комнату ещё в ноябре 2017 года.

На исполнении в Дзержинском районном отделе судебных приставов города Нижний Тагил находилось исполнительное производство о выселении из муниципальной квартиры по адресу ул. Тимирязева, 42 гражданина П. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением 14.11.2017. В соответствии с законодательством РФ нет оснований для возобновления исполнительного производства, поскольку заявление о возобновлении исполнительного производства в Дзержинский РОСП от взыскателя не поступало,сообщили в пресс-службе областного управления ФССП.

В мэрии Нижнего Тагила факт прекращения исполнительного производства о выселении должника подтвердили. Но так как фактически Фёдор Першин не покинул жильё, то 7 августа администрация подала в Дзержинский райотдел судебных приставов заявление с просьбой возобновить работу в отношении незаконного жильца.

Взносы на капитальный ремонт по закону оплачивается собственником жилого помещения, то есть муниципалитетом. Но за услуги ЖКХ платить должен наниматель помещения. При смене квартиросъёмщика задолженность по коммуналке к новому нанимателю либо городу не переходит,отметили в пресс-службе мэрии.

Константин Бобров, возглавляющий юридическую службу «Единый центр защиты», считает, что приставы прекратили исполнительное производство с нарушениями закона. Оспорить их действия жильцы дома на Тимирязева не смогут по двум причинам: во-первых, истёк срок обжалования, и, во-вторых, жильцы не являются участниками этого производства.