Путешествие на расстоянии «бака бензина»: чем интересен туркластер «Гора Белая»?

Территория туркластера «Гора Белая» занимает площадь порядка 2500 квадратных километров — от поселка Черноисточинск до реки Чусовой. От Нижнего Тагила до нее практически рукой подать. Путешествие на расстояние 50-100 километров от дома позволяет рационально использовать свое свободное время и при этом выбрать наиболее подходящий сценарий отдыха.
Начать путешествие на территорию кластера можно с посещения арт-резиденции в поселке Черноисточинск. Арт-пространство было создано в 2020 году в помещении бывшего железоделательного завода — одного из старейших металлургических производств Урала, основанного А. Н. Демидовым в 1726 году. В 18 веке предприятие выпускало полосовое железо, которое отправлялось в Петербург и оттуда за границу.
Сейчас в бывших цехах действуют уникальный для России музей наличников «Вычурны балясины», гончарная мастерская и мыловарня, проводятся разные мероприятия и мастер-классы. В дальнейшем арт-резиденция будет наполняться новыми объектами.
Другая точка притяжения туристов — поселок Висим, сохранивший свой самобытный облик практически неизменным с 18 века. В этом году он участвует в международном конкурсе самых красивых деревень. В поселке расположены музей русской избы, музей русского быта и ремесел, а также музей Мамина-Сибиряка, который родился и жил в Висиме. Здесь же находится висимский ипподром. Кстати, единственный лицензированный ипподром в Свердловской области, где регулярно проводятся скачки и забеги.
Рядом находится зооферма — любимое место семей с детьми. На ферме в естественных условиях живут несколько сотен маралов и других животных, которых можно гладить и кормить.
Ценители активного отдыха в теплое время года с удовольствием погуляют по многочисленным туристическим тропам в природном парке «река Чусовая» или отправятся на сплав по самой живописной реке Урала на катамаране или каяке. Тренд последних лет — сап-борды. На территории туркластера «Гора Белая» есть несколько точек, где можно покататься на досках, любуясь пейзажами.
Есть, чем заняться туристам и зимой: снегокаты, горные лыжи, сноуборды, бублики, катание на лошадях или прогулка в снежном лесу. Если хочется просто отдохнуть от городской суеты, можно пожить в домике с видом на горы или в купольном отеле, окруженном соснами.
Кто-то спросит: зачем ехать, что там делать? А мы расскажем туристу: приезжаешь в Черноисточинск, заезжаешь в арт-резиденцию, там музей наличников и не только, там же ребёнок может сделать себе амулет на счастье, здоровье или удачу. Дальше можно доехать до горы Белой, подняться на подъёмнике, устроить фотосессию, выпить кофе, пройтись. Затем доехать до Висима, потрогать за нос марала, поесть беляши, прокатиться на сапе и прогуляться по деревенским улочкам, которые вдохновляли Мамина Сибиряка. Тут, глядишь, и день закончился. И люди понимают, что классный был день. Вот наша история — создавать разнообразные сценарии отдыха, чтобы каждый открыл для себя что-то новое,отмечает генеральный директор управляющей компании «ТРК «Гора Белая» Леонид Гункевич.
Проект туркластер «Гора Белая» был создан по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. За три года с момента запуска проекта (срок реализации — 2018–2028 гг.) управляющей компанией ТРК «Гора Белая» была проделана огромная работа: созданы концепция и мастер-план развития территории, проведены маркетинговые исследования, решено большинство земельных вопросов и согласовательных процедур. Сейчас идут проектно-изыскательские работы, проектируются канатная дорога, очистные коммуникации, дороги и парковки. Отдельно ведется работа по привлечению инвесторов и формированию растущего туристического потока на территорию туркластера. Цели амбициозные: до 2028 года привлечь 30 млрд частных инвестиций и 1,5 млн туристов в год.
Создавая концепцию и мастер-план по развитию туркластера «Гора Белая», мы провели десятки маркетинговых и социологических исследований. Ценность этой работы заключается в том, что мы спрогнозировали поведенческие модели и сформировали активности и сценарии путешествий, исходя из реальных запросов людей, в том числе местных жителей. Человек приезжает реализовать сценарий впечатлений: он должен погулять, что-то узнать, пообедать, отдохнуть и так далее. Наша задача — обеспечить эти потребности. Для этого мы проектируем и создаем новую инфраструктуру: дороги, коммуникации, санитарные зоны, туристические тропы и места отдыха, рассказывает Леонид Гункевич.
На территории туркластера находятся три якорных объекта, которые генерируют общий смысл:
В будущем на их базе планируется реализовать несколько масштабных проектов, которые будут интересны для туристов со всей России и даже из-за рубежа.
В Висиме планируется построить шоу-парк по примеру парка PuyduFou во Франции. Там на 6 площадках будут проходить представления — реконструкция исторических событий горнозаводской эпохи. В данный момент проект парка, в реализации которого будут задействованы около 2000 человек, рассматривается в «Корпорации Туризм.РФ». Второй проект — создание Парка дикой природы на базе висимской зоофермы. Мы хотим создать природный парк европейского уровня, переселив туда часть питомцев екатеринбургского зоопарка, а также открыть там лечебное отделение, рассказал руководитель УК.
Третий мегапроект — создание семейного курорта международного уровня на территории ГЛК «Гора Белая». Там планируется строительство современной инфраструктуры для размещения и отдыха. Реализовать всё задуманное при планомерном финансировании возможно за 4 года.
Также в планах — формирование всесезонного эко-маршрута по реке Чусовой, который будет проходить по территории Пермского края и Свердловской области. Проект предусматривает оборудованные гранд-причалы с хорошей инфраструктурой и развлечениями на любой вкус.
Необходимо развивать существующие маршруты, создавать инфраструктуру и условия для путешественников. Ведь это залог снижения негативного воздействия человека на природу и правильного экологического поведения. Если есть оборудованная тропа, то люди идут по тропе, если организован туалет, то люди идут в туалет, если есть место для парковок, то люди паркуются, где положено, а не где вздумается. Воздействуя на природу, мы ее сохраняем, уверен Леонид Гункевич.
Другой важный эффект от развития туристической среды — рост доходов жителей населенных пунктов на территории и вблизи кластера. Ведь туризм — это такая отрасль, которая дает мультипликативный эффект для экономики. А туристская инфраструктура — среда «двойного назначения», работающая не только для туристов, но и для местных жителей.
Если бы не было Нижнего Тагила, мы бы, наверное, на этот проект не решились. Потому что Нижний Тагил — источник всего. И рабочей силы, и подрядчиков, и предпринимателей, которые работают на территории кластера. То есть для нас это основной ресурс. А что мы дадим взамен? Доведя до ума проект на горе Белой в поселке Уралец, мы создадим там совсем другой уровень жизни, новые локации, места отдыха и ведения бизнеса, что только на пользу экономике Тагила и других населенных пунктов. Это, безусловно, повлияет на социально-экономическую обстановку в городах и селах и даст возможность людям, которые там живут, найти себе дело или получить работу, заявляет руководитель ТРК «Гора Белая».
По его словам, как таковых конкурентов в туризме нет, а есть партнёры. Любой туристический объект, который привлек и удержал людей, дает толчок ехать еще куда-то.
Мы хотим рассказать людям, что можно наслаждаться впечатлениями, оставаясь в своем регионе. И, конечно, мы хотим, чтобы это была крафтовая история. Я верю, что приходит поколение, которое будет жить интереснее и с любовью к своей территории, подчеркивает Леонид Гункевич.