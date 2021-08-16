Путешествие на расстоянии «бака бензина»: чем интересен туркластер «Гора Белая»?

Если бы не было Нижнего Тагила, мы бы, наверное, на этот проект не решились. Потому что Нижний Тагил — источник всего. И рабочей силы, и подрядчиков, и предпринимателей, которые работают на территории кластера. То есть для нас это основной ресурс. А что мы дадим взамен? Доведя до ума проект на горе Белой в поселке Уралец, мы создадим там совсем другой уровень жизни, новые локации, места отдыха и ведения бизнеса, что только на пользу экономике Тагила и других населенных пунктов. Это, безусловно, повлияет на социально-экономическую обстановку в городах и селах и даст возможность людям, которые там живут, найти себе дело или получить работу, заявляет руководитель ТРК «Гора Белая».