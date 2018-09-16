Сырная магия: екатеринбуржец прошел во второй этап шоу «Все, кроме обычного»

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Антон Рукосуев из Екатеринбурга, участвующий в телешоу «Все, кроме обычного», прошел во второй этап конкурса, показав фокус с превращением пошехонского сыра в Гауду.
Участник из Екатеринбурга Антон Рукосуев показал членам жюри Александру Муратаеву, Тимуру Родригезу и Юлианне Карауловой фокус с превращением пошехонского сыра в Гауду.
Выступал Антон в костюме кролика, на сцене много шутил. Члены жюри отметили, что его номер с превращением сыра смешной, но слабый в технике исполнения.
Несмотря на это, Тимур Родригез и Юлианна Караулова сказали «да» Антону, и он прошел во второй этап конкурса, пишет Ura.ru.
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