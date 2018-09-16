Сырная магия: екатеринбуржец прошел во второй этап шоу «Все, кроме обычного»

Участник из Екатеринбурга Антон Рукосуев показал членам жюри Александру Муратаеву, Тимуру Родригезу и Юлианне Карауловой фокус с превращением пошехонского сыра в Гауду.

Выступал Антон в костюме кролика, на сцене много шутил. Члены жюри отметили, что его номер с превращением сыра смешной, но слабый в технике исполнения.