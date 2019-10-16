Пропавший в Нижнем Тагиле вахтовик из Томска найден живым
Сегодня, 08:57ОбществоФото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Вахтовик из Томска Дмитрий Первышин, пропавший 5 октября в Нижнем Тагиле, найден, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Сюжеты: Нижний Тагил
Подробности поисковики не сообщают, но известно, что молодой человек жив.
Ранее говорилось, что у Дмитрия закончилась вахта, и он должен был вернуться домой. Однако 3–5 октября он перестал выходить на связь.
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