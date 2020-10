Житель Нижнего Тагила Илья Григорьев назначен членом Свердловского областного суда по указу президента РФ Владимира Путина.

Ранее Григорьев занимал должность помощника прокурора по Ленинскому району Нижнего Тагила. Напомним, в Нижнем Тагиле назначили новых мировых судей в Тагилстроевском, Ленинском и Дзержинском районах. В Нижнем Тагиле назначили новых мировых судей

