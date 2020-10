Умершие и заболевшие коронавирусом. Как свердловским медикам выплачивают компенсации

Родственникам медиков, которые скончались впоследствии заражения коронавирусной инфекцией полагается компенсация. Однако все ли ее получают в Свердловской области? Разбиралось TagilCity.ru.

Согласно указу президента России Владимира Путина № 313 от 6 мая 2020 года «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников», заболевшие коронавирусом из-за контакта с больными врачи должны получать выплаты. В список получателей входит средний и младший медицинский персонал, врачи, а также водители скорой помощи, которые переболели коронавирусом в средней или тяжелой форме. На начало октября в Свердловской области такие выплаты получили более двух тысяч медиков. Однако их одобрили не всем заразившимся. Те, кто болел бессимптомно или в легкой форме, а также те, кто не смогли доказать, что они контактировали с больными коронавирусом, компенсацию не получают. В случае смерти медицинского работника в результате инфицирования при исполнении им трудовых обязанностей родственникам выплачивают 2 752 452 рублей. Если врач становится инвалидом первой группы, он получает 2 064 339 рублей, инвалиду второй группы положено 1 376 226 рублей, третьей — 688 113 рублей. Тем медикам, кто перенес болезнь в средней или тяжелой форме, государство выплачивает 68 811 рублей. Photo: 1MediaInvest По каждому случаю заболевания проводится расследование комиссией, в которую входят представитель работодателя, медицинской организации, а также сотрудник ФСС. Иногда там присутствуют представители профсоюза. Выплаты по смерти врачей получили вдовы умерших врачей Галина Манакова, жена заведующего отделением народной медицины, и Юлия Мансурова, жена легендарного уральского хирурга, причем Юлии выплатили дополнительно один миллион рублей по ФЗ № 125 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в связи с острым профессиональным заболеванием. При назначении посмертной выплаты Мансурову возникли проблемы. Расследование проводил Роспотребнадзор, в составе комиссии было девять человек. Пятеро членов комиссии попросили проверить, был ли хирург проинструктирован и обеспечен СИЗами. После проведенной проверки случай все-таки признали страховым. Photo: сайт ОКБ № 1 22 мая министерством здравоохранения был подписан указ «Об организации работы по проведению посмертных патолого-анатомических и судебно-медицинских исследований умерших с подозрением на новую коронавирусную инфекцию на территории Свердловской области». Заведующий кафедрой патологической анатомии и судебной медицины УГМУ Лев Гринберг говорит, все люди с подозрением на COVID-19 подвергаются обязательному патологоанатомическому вскрытию. Основной спорный момент в том, что человек может умереть от коронавируса, но у него при этом должно быть соответствующее тяжелое течение болезни и, как правило, поражение легких в виде «ковидной» пневмонии. А он также может умереть с подтвержденным диагнозом COVID-19, но не от него,говорит патологоанатом. Он отмечает, что по существующим правилам, если при жизни у человека не был подтвержден коронавирус, но было подозрение на него, диагноз все равно должен быть подтвержден лабораторно, хоть и посмертно. Photo: Сайт Уральского государственного медицинского уничерситета По данным на 29 сентября, в Свердловской области коронавирусом заразились уже более 2 460 медработников, 12 человек умерли. Такие данные предоставил «Европейско-азиатским новостям» председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Сергей Угринов. Представили профсоюзов считают, что десятки медработников несправедливо лишены страховых выплат. Кому-то отказывают из-за того, что у них не «медицинская» должность, например уборщики служебных помещений. Другие остаются без компенсации, поскольку заразились не от пациентов, а от своих коллег. При этом все они заболели во время исполнения своих служебных (трудовых) обязанностей,говорит Угринов. Photo: сайт свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ На сегодняшний день в списке памяти погибшим от коронавируса врачам в России числится 733 медика среди них Александр Маслов, 65-летний терапевт из Уральского клинического центра имени Тетюхина и Ирина Юрьева, 55-летняя пульмонолог из городской поликлиники № 4 в Нижнем Тагиле. В Нижнем Тагиле врачи пока не жалуются на непредоставление выплат. В Ленинскую прокуратуру таких обращений не было, рассказал TagilCity.ru прокурор района Иван Перегуд. В прокуратуру Дзержинского района медики города тоже не обращались. По заражению врачей и невыплате денег обращений не было, были только по невыплате надбавок за работу с больными коронавирусом,говорит заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко. Депутат Госдумы Алексей Балыбердин говорит, что месяц назад к нему обратились врачи из поликлиники УВЗ по поводу невыплаты обещанных президентом надбавок за работу в «красной» зоне. Ко мне врачи, которые заразились коронавирусом и не получили выплаты, а также родственники таких погибших, не обращались,рассказал Балыбердин. Лидер нижнетагильского отделения КПРФ Михаил Бояркин также ответил, что обращений в партию не было, и он не слышал о каких-либо заражениях у врачей. В Свердловской области более двух тысяч медиков получили «коронавирусные» доплаты

