Умершие и заболевшие коронавирусом. Как свердловским медикам выплачивают компенсации

Основной спорный момент в том, что человек может умереть от коронавируса, но у него при этом должно быть соответствующее тяжелое течение болезни и, как правило, поражение легких в виде «ковидной» пневмонии. А он также может умереть с подтвержденным диагнозом COVID-19, но не от него,говорит патологоанатом.