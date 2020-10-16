В Нижнем Тагиле торжественно открыли экопарк на Муринских прудах

В Нижнем Тагиле торжественно открыли экопарк на Муринских прудах

Сегодня, 17:04ОбществоPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле торжественно открыли крупнейших в городе экопарк на Муринских прудах. Мероприятие посетил мэр Владислав Пинаев и вице-губернатор региона Алексей Орлов.

Парк открыли на месте заброшенного пустыря. Запросы от местных жителей по его обустройству озвучивались неоднократно.

Очень важно, что он построен рядом с новой школой. Первоклассники смогут посадить дерево с именной табличкой и в течение 11 лет обучения смогут следить за ним. Планируется несколько аллей. Яблочная, липовая и так делее. Идея великолепная. Такие идеи помогают людям комфортно жить и комфортно отдыхать,рассказал заместитель губернатора Алексей Орлов.

Орлов отметил, что на проект было выделено более 83 миллионов из федерального бюджета в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и по шесть миллионов из городского и регионального.

На перспективу задумана лыжная база. Проект будет очень востребован у местных жителей. Без помощи нацпроектов было бы невозможно. Местные бюджеты не смогут справиться с такой финансовой нагрузкой, отметил Владислав Пинаев.

Photo:TagilCity.ru

Местные жители подходили и выражали слова благодарности за строительство парка.

Напомним, парк построен благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Идея строительства появилась в 2019 году и была реализована в кратайшие сроки МУП «Тагилдорстроем».

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