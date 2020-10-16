В Нижнем Тагиле торжественно открыли экопарк на Муринских прудах

Очень важно, что он построен рядом с новой школой. Первоклассники смогут посадить дерево с именной табличкой и в течение 11 лет обучения смогут следить за ним. Планируется несколько аллей. Яблочная, липовая и так делее. Идея великолепная. Такие идеи помогают людям комфортно жить и комфортно отдыхать,рассказал заместитель губернатора Алексей Орлов.