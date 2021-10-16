Искусственный водоем оборудован для тушения торфяника у Солнечного в Екатеринбурге

У водоема вблизи ЕКАД появилась дамба для того, чтобы искусственно ее заводнить. Это поможет в тушении торфяника около Солнечного.

В водоем уместятся 90 кубических метров воды, которая перекачивается и по 150-метровой магистральной рукавной линии подается на тлеющий участок, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу холдинга «Форум-групп». По словам представителей компании, территория происшествия поделена на секторы. Сбоку на каждый из них подается вода. Было использовано 10 мотопомп, а 16 октября прибыли еще несколько. Планируется, что в районе будет устроен новый искусственный водоем на 340 кубических метров. Таким образом двух водоемов хватит на шесть дней проливки торфа. Также мэрия уральской столице хочет предоставить бульдозеры и гусеничные экскаваторы, а 17 октября из Москвы прибудет установка «Шквал». Ее используют в проливке очагов тления. Напомним, МЧС России назвало поджог вероятной причиной возникновения пожара на торфяниках в Екатеринбурге. Специалисты проводят экспертизы, после чего материалы будут переданы в правоохранительные органы. Поджог назван вероятной причиной горения торфяников в Солнечном в Екатеринбурге

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