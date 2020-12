В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе с 11 по 14 декабря было выявлено 914 нарушений правил дорожного движения.

По результатам проведения рейда «Безопасная дорога» ГИБДД привлекла 11 водителей к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, еще шесть водителей получили протоколы за отказ от прохождения медосвидетельствования, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД. 21 человек управлял автомобилем без водительского удостоверения. Еще в отношении одного было возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter