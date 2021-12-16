Подтопленная подстанция в Верхней Салде снова начала работать

Подтопленная подстанция в Верхней Салде снова была запущена энергетиками. Объект получил серьезные повреждения во время разлива реки Салда во время ливней летом 2021 года.

После ремонта специалисты «Верхнесалдинских электрических сетей» снова подали на подстанцию ПС 110/10/6 кВ «Центральная» напряжение. Таким образом, надежность и качество электроснабжения улучшилось, сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго». После того, как прошло стихийное бедствие, пострадавшими оказались и силовые кабели 6-10 кВ, кабельные каналы, релейная защита и так далее. При первичном осмотре стало понятно, что потребуется длительный ремонт. Горожане, уточнили в пресс-службе, были подключены к резервным источникам на время восстановительных работ. Основной этап занял 4 месяца. Пока на подстанции работы не закончены, но жители уже подключены к привычной системе электроснабжения, рассказал генеральный директор АО «ВЭС» Евгений Гринь. Уточняется, что «Центральная» подстанция питает треть города. На ремонтные работы компания потратила более шести миллионов рублей.

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