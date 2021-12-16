Подтопленная подстанция в Верхней Салде снова начала работать

После ремонта специалисты «Верхнесалдинских электрических сетей» снова подали на подстанцию ПС 110/10/6 кВ «Центральная» напряжение. Таким образом, надежность и качество электроснабжения улучшилось, сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».
После того, как прошло стихийное бедствие, пострадавшими оказались и силовые кабели 6-10 кВ, кабельные каналы, релейная защита и так далее. При первичном осмотре стало понятно, что потребуется длительный ремонт.
Горожане, уточнили в пресс-службе, были подключены к резервным источникам на время восстановительных работ. Основной этап занял 4 месяца. Пока на подстанции работы не закончены, но жители уже подключены к привычной системе электроснабжения, рассказал генеральный директор АО «ВЭС» Евгений Гринь.
Уточняется, что «Центральная» подстанция питает треть города. На ремонтные работы компания потратила более шести миллионов рублей.