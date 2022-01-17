Фигурант дела о массовом отравлении метанолом на Урале лишился гражданства

Один из фигурантов дела о массовом отравлении поддельным алкоголем в Екатеринбурге Надир Мамедов потерял гражданство РФ. Данную информацию также подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, у мужчины изъят паспорт, а сам он признан не гражданином нашей страны, сообщает Znak. Данное решение после проверки принял свердловский главк. Однако Мамедов подал административный иск к уральскому ГУ МВД. Он хочет, чтобы заключение было признано незаконным. Планируется, что иск будет рассмотрен 8 февраля. На данный момент Мамедову грозит до десяти лет колонии по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». В деле числятся и два других фигуранта: Армен Аветисян и Анар Айвазов. Сейчас они пребывают в СИЗО. Напомним, 16 декабря стало известно, что до семи человек возросло число фигурантов в деле о гибели 35 жителей Свердловской области, в том числе Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Они все находятся под арестом. Новые фигуранты появились в деле о массовой гибели свердловчан от метанола

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