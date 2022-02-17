Дело о сносе аэропорта «Уктус» в Екатеринбурге

Следователи рассмотрят материалы проверки, которую проводило региональное СК, и примут процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.
Ранее о возможном нарушении законодательства в ходе сноса известного аэровокзала Бастрыкину уже докладывали.
Напомним, против сноса здания в Екатеринбурге выступали активисты. Они требовали признать аэровокзал объектом культурного наследия. Общественники обращались к мэру Алексею Орлову с просьбой остановить процесс. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что здание принадлежит частному и лицу и, так как оно не является памятником, он сам решает как ему поступать.