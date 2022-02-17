Двое студентов задержаны по подозрению в избиении женщины и ребенка в Екатеринбурге

Двое молодых людей 2004 и 2005 года рождения задержаны по подозрению в избиении матери и дочери на Сортировке в Екатеринбурге. Оба они студенты колледжа.

Одного из них ранее уже задерживала полиция в качестве причастного к грабежу. В результате он был поставлен на учет в ПДН. Воспитываются подростки в полных семьях. На данный момент они оба находятся под стражей в изоляторе временного содержания. Они выразили готовность извиниться перед потерпевшими, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Следственный комитет по Свердловской области возбудил по факту избиения уголовное дело по статье за хулиганство. Также возбужденное ранее полицией дело об умышленном причинении вреда средней тяжести было передано СК и принято к производству. Оба дела объединены в одно производство. Теперь подросткам грозит до семи лет лишения свободы. По версии следствия, 11 февраля 2022 года вечером подростки находились в автобусе и оскорбляли местную жительницу. После того, как женщина и подозреваемые вышли из транспорта, они неоднократно применили насилие в отношении нее и ее матери. Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девушки и ее матери в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter