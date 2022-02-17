Подготовка к весенним паводкам началась в Нижнем Тагиле

С городских улиц ежедневно осуществляется вывоз снега дорожными службами. С начала сегодня уже вывезено более 80 тысяч тонн. Для контроля составлен список мест, где сильнее всего топит во время паводков. Решено расчистить в первую очередь именно эти локации.