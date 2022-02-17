Подготовка к весенним паводкам началась в Нижнем Тагиле

Около 25-30 заявок ежедневно выполняет ООО «Водоканал-НТ». Такое количество обращений принимают ресурсники в предпаводковый период. Во время самих паводков их количество возрастает в 3-4 раза, рассказал директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран. Во избежание нагрузок на данный момент проводится профилактическая промывка сетей гидромеханической машиной.
Также для минимизации последствий должны находиться в рабочем состоянии все внутридомовые системы. За это отвечают управляющие компании. Они должны проверять герметичность сети водоотведения и, чтобы она не забивалась, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Также уделено внимание открытым колодцам, которые иногда люди открывают, чтобы избавиться от лужи во дворе. Вместе с верховой водой в системы водоотведения может попасть песок и мусор. Во избежание этого, нужно уведомлять «Водоканал».
С городских улиц ежедневно осуществляется вывоз снега дорожными службами. С начала сегодня уже вывезено более 80 тысяч тонн. Для контроля составлен список мест, где сильнее всего топит во время паводков. Решено расчистить в первую очередь именно эти локации.