Родственники выпавшего с балкона екатеринбуржца рассказали подробности его гибели

СМИ: выпавший с балкона в Екатеринбурге мужчина был спасателем

Напомним, 14 февраля с балкона в Екатеринбурге выпал мужчина. Кем он был при жизни и что предшествовало несчастному случаю, рассказал его родной сын.

Этому мужчине было 54 года, проживал он в многоквартирном доме на улице Щербакова. После падения с высоты он скончался от полученных травм. Тело обнаружили прохожие. По словам сына погибшего, отца звали — Марат Исламгулов. Вечером 14 февраля мужчина попрощался со своими родными и близкими, отправив им голосовое сообщение в мессенждере WhatsApp. До своей смерти пенсионер работал в магазине. А еще ранее, до трудоустройства туда, был спасателем в 19-й пожарной части. Ничего плохого соседи о нем не сказали. У погибшего остались дети и внуки. Алкоголь он не употрелял, так как был верующим, сообщает Е1. Проблем с деньгами у мужчины, по словам сына, не было. За последние 7 дней в Екатеринбурге это уже второй подобный случай. 11 февраля на улице Машинной, 46 после выпадения из окна погибла девочка.

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