Выплату в 100 тысяч за смерть тагильчанина Головко оспорила в суде его сестра

Сумма компенсации в 100 тысяч рублей не возместила моральный ущерб сестры погибшего после избиения в отделении полиции Нижнего Тагила. Женщина обратилась суд с кассационной жалобой.

Екатерина Головко потребовала возместить компенсацию морального вреда за счет казны РФ в сумме 4,2 миллиона рублей. В июне 2020 года суд присудил ей выплату в сумме 100 тысяч рублей. Тагильчанка потребовала изменить решение суда первой инстанции в части размера компенсации морального вреда, так как считает его необоснованно сниженным. Екатерина указала на то, что в судебных решениях не были учтены характер и степень её нравственных страданий в связи со смертью родного брата. Ранее вина сотрудников полиции была доказана. По словам самой Екатерины Головко, решение Ленинского суда Екатеринбурга ее поразило, так как судья признала полицейских виновными по обеим статьям. Она считает этот приговор абсолютно правильным касаемо виновности стражей порядка. Что касается суммы в 100 тысяч рублей, то она конечно же смешная, и я ее буду обжаловать до последнего! рассказала редакции TagilCity.ru сестра погибшего тагильчанина. Она отметила, что не стала получать эту сумму по решению суда и подала апелляцию. Я никуда не тороплюсь, все это длится уже четвертый год. Седьмой кассационный суд со мной полностью солидарен в том, что сумма неуместная, дело отправлено на новое рассмотрение, пояснила женщина. По ее словам, она рассчитывает на здравую компенсацию, и будет добиваться ее, сколько бы лет на это не ушло. Екатерина готова обратиться в ЕСПЧ. Пусть казна за них платит, а они будут должны казне РФ! Чтобы жизнь малиной не казалась, так сказать! подытожила Головко. В результате рассмотрения кассационной жалобы все предыдущие решения суда были отменены. Дело Головко направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции — Ленинский районный суд Екатеринбурга. Кроме того, кассационные жалобы МВД РФ и МУ МВД РФ «Нижнетагильское» оставлены без удовлетворения. Напомним, 41-летний тагильчанин Станислав Головко был задержан 27 сентября 2017 года. Судом установлено, что трое полицейских избивали его в ОП № 17, пытаясь добиться признания в краже. 30 сентября мужчина без сознания был доставлен с черепно-мозговой травмой в больницу, там ему провели операцию. Однако 3 октября Головко скончался. Суд приговорил бывших полицейских Дмитрия Панова к 3,5 годам лишения свободы, Егора Ялунина к 3,4 годам, а Анатолия Быкова — к 3,2 годам колонии общего режима. 100 тысяч вместо 3,5 млн рублей: сестра тагильчанина Головко обжалует решение суда

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