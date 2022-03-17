Владимир Путин провел совещание с главами регионов РФ

Также президент Российской Федерации в рамках совещания с главами регионов констатировал новый водораздел не только во внешней политике, но и во внутренней. По его словам, есть «пятая колонна», которая ментально чужда России и готова помогать в развале государства, чтобы приблизиться к западному «золотому миллиарду». Россию неизбежно ждет национализация элит, их самоочищение.