Владимир Путин провел совещание с главами регионов РФ

Владимир Путин провел совещание с главами регионов РФ
Владимир Путин провел совещание с главами регионов РФ
Сегодня, 16:10ОбществоФото: kremlin.ru
Глава России Владимир Путин вчера, 16 марта, провел совещание с главами российских регионов, которые можно назвать «программными», с далеко идущими последствиями.

Как пишет телеграмм-канал «Мейстер», глава Российской Федерации заявил о расширении полномочий регионов в области поддержки граждан и экономики на местах. Для этого необходимо будет создать «оперативные штабы по обеспечению экономического развития».

Во многом это напоминает антикризисные штабы, которые были созданы в период пандемии коронавирусной инфекции. Тогда регионы получили опыт оперативной самостоятельности, который доказал собственную эффективность. Поэтому он будет играть значительную роль в преодолении кризиса сейчас.

Также президент Российской Федерации в рамках совещания с главами регионов констатировал новый водораздел не только во внешней политике, но и во внутренней. По его словам, есть «пятая колонна», которая ментально чужда России и готова помогать в развале государства, чтобы приблизиться к западному «золотому миллиарду». Россию неизбежно ждет национализация элит, их самоочищение.

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