В Первоуральске из-за коронавируса введена система регистрации при въезде в город

Каждый житель города, который планирует выехать за пределы населенного пункта, должен заполнить специальную форму. В ней указывается ФИО, дата рождения, госномер авто, либо способ передвижения.

Как сообщили «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу мэрии Первоуральска, данная мера является рекомендательной, а не «пропускным режимом».

Отметим, что это первый город в Свердловской области, в котором введена данная система.