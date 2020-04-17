В Первоуральске из-за коронавируса введена система регистрации при въезде в город
Сегодня, 11:21ОбществоФото: pixabay.com
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Мэрия Первоуральска ввела систему регистрации при въезде и выезде из города. Данные меры предприняты с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте администрации Первоуральска.
Сюжеты: Коронавирус
Каждый житель города, который планирует выехать за пределы населенного пункта, должен заполнить специальную форму. В ней указывается ФИО, дата рождения, госномер авто, либо способ передвижения.
Как сообщили «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу мэрии Первоуральска, данная мера является рекомендательной, а не «пропускным режимом».
Отметим, что это первый город в Свердловской области, в котором введена данная система.
В Свердловской области официально подтверждено 111 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 44 человека выздоровели. На данный момент не зафиксировано ни одного летального случая.
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