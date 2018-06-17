Подозреваемые в совершении заказных убийств тагильчане вновь окажутся под следствием
17 июня, 14:35Общество
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Трёх жителей Нижнего Тагила, обвиняемых в совершении заказного убийства бизнесмена Владимира Машинского, работавшего на криминального авторитета, известного, как Дед Хасан, вновь поместят в изолятор. Оправдательный приговор был оспорен свердловской прокуратурой.
Сюжеты: Нижний Тагил
В феврале 2016 года трёх жителей Нижнего Тагила задержали по подозрению в совершении двух убийств.
Одно из них было связано с бизнесменом Владимиром Машинским, который, по мнению следователей, отвечал за «общак» Нижнего Тагила. В ноябре 2002 года подозреваемые расстреляли Машинского из автомата в парикмахерской «Мария». Второе убийство связано с мужчиной по фамилии Морозовский, который задолжал одному из обвиняемых 300 тыс. рублей. Его убили в лесу под Нижним Тагилом, а затем сожгли.
Суд присяжных, рассмотрев уголовное дело, признал подозреваемых невиновными. В июне 2018 года свердловская прокуратура обжаловала этот приговор, и теперь уголовное дело будет направлено на повторное рассмотрение, сообщает URA.RU.
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