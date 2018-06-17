Подозреваемые в совершении заказных убийств тагильчане вновь окажутся под следствием

Одно из них было связано с бизнесменом Владимиром Машинским, который, по мнению следователей, отвечал за «общак» Нижнего Тагила. В ноябре 2002 года подозреваемые расстреляли Машинского из автомата в парикмахерской «Мария». Второе убийство связано с мужчиной по фамилии Морозовский, который задолжал одному из обвиняемых 300 тыс. рублей. Его убили в лесу под Нижним Тагилом, а затем сожгли.