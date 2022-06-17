Главным хедлайнером Ural Music Night в Екатеринбурге станет группа «Браво»

Главным хедлайнером Ural Music Night в Екатеринбурге станет группа «Браво»
Главным хедлайнером Ural Music Night в Екатеринбурге станет группа «Браво»
Сегодня, 14:57ОбществоЕлена ОзероваФото: 1MI
В Екатеринбурге на фестивале Ural Music Night в качестве главного музыкального гостя приглашена группа «Браво».

«Ночь музыки» состоится в областном центре 24 июня. Вместе с камерным Оркестром B-A-C-H хедлайнер споют свой хит «Ночи музыки» «Луч солнца золотого». Мероприятие состоится на Октябрьской площади, сказано на сайте «Культуромания».

Наряду с группой «Браво» на сцене зрители смогут увидеть и другие популярные группы. Например, Uma2rman. Выступят и артисты Ольга Серябкина, Кристина Кошелева, Парнишка, Максим Свобода и другие звезды сцены.

Ожидаются также и выступления «Запрещенных барабанщиков», «АК-47», уральской группы «Курары» и Найка Борзова. Каждый год на данном мероприятии собираются свыше сотни местных жителей.

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