Главным хедлайнером Ural Music Night в Екатеринбурге станет группа «Браво»

«Ночь музыки» состоится в областном центре 24 июня. Вместе с камерным Оркестром B-A-C-H хедлайнер споют свой хит «Ночи музыки» «Луч солнца золотого». Мероприятие состоится на Октябрьской площади, сказано на сайте «Культуромания».
Наряду с группой «Браво» на сцене зрители смогут увидеть и другие популярные группы. Например, Uma2rman. Выступят и артисты Ольга Серябкина, Кристина Кошелева, Парнишка, Максим Свобода и другие звезды сцены.
Ожидаются также и выступления «Запрещенных барабанщиков», «АК-47», уральской группы «Курары» и Найка Борзова. Каждый год на данном мероприятии собираются свыше сотни местных жителей.