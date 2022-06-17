Токенизационная платформа «Атомайз» сделает ЦФА доступными для россиян

Центробанк России составил реестр компаний — операторов систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА). В списке первая в РФ токенизационная платформа «Атомайз Россия», а также Сбербанк и финтех-компания «Лайтхаус» совместно с «Трансмашхолдингом».

«Атомайз» сразу же активно включилась в процесс и сейчас разрабатывает цифровые финактивы, которые будут доступными для пользователей в России. Одним из инвесторов платформы выступает «Интеррос» Владимира Потанина, пишет newsnn.ru. «Атомайз» подписал новое соглашение с «Тинькофф банком». Пресс-служба «Тинькофф» сообщила, что банк в скором времени намерен активно расширять линейки совместных сервисов. Одно из приоритетных направлений в сотрудничестве — удаленная идентификация. Первым партнером «Атомайза» в этом направлении был Росбанк. «Тинькофф» станет следующим. По словам генерального директора «Атомайз Россия» Екатерины Фроловичевой, сервис идентификации этого банка прекрасно развит, ведь его концепция с самого начала предполагала абсолютно цифровой статус. На данном этапе «Тинькофф банк» и «Атомайз» планируют разработку новых ЦФА на базе «Тинькофф Инвестиции». Еще одно соглашение «Атомайз Россия» заключила с киберпроектом «Игры Будущего». Договор подписали в рамках ПМЭФ-2022. В 2023–2024 гг. планируется запустить международную площадку по киберспорту, на которой будут регулярно проводиться международные соревнования в 15 высокотехнологичных дисциплинах, в том числе — робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты. В качестве поддержки «Играм Будущего» в выпуске ЦФА платформа создаст токены для их киберпроекта. Токены, в отличие от биткоина, являются цифровыми аналогами товаров и услуг. Ожидается, что в будущем они станут важным инструментом в сферах инвестирования и торговли, поэтому обучать их использованию широкие массы, особенно молодое поколение, в «Атомайзе» считают важным. Легче всего учиться через игры, а сотрудничество платформы с «Играми Будущего» позволит встроить финансовые инструменты в индустрию игр и развлечений.

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