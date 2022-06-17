В ТПП рассказали о повестке ШОС

«Наше стратегическое партнерство здесь только будет развиваться, в том числе благодаря форуму. Мы здесь отвечаем за форум БРИКС. И там будут высказаны очень интересные идеи. Не забудем мы и нашу западную аудиторию, будем с ними разговаривать и искать пути выхода наших партнеров из создавшегося положения. Их бросать никто не собирается. Мы будем им помогать и обеспечивать всем необходимым», - рассказал Падалко.