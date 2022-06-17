В ТПП рассказали о повестке ШОС

Участники дискуссии акцентировали внимание на укреплении торгово-экономических связей стран - участниц ШОС.
По сообщению издания, по итогам прошлого года товарооборот между странами Центральной Азии приблизился к четырнадцати миллиардам долларов, что на семьдесят процентов превышает показатель, зафиксированный пять лет назад. Об этом стало известно из данных, предоставленных ШОС.
По словам главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, основными для обсуждения в рамках деловой повестки ШОС являются вопросы промышленной кооперации, финансирования, расчетов в национальных валютах, логистики. Катырин отметил, что участники ПМЭФ-2022 в связи с этим обсуждали формирование контейнерного парка, международные переходы, необходимость создания транспортных компаний, сухопутных компаний.
«Естественно, говорили и о тех преимуществах и ресурсах, которые у нас есть, и как их использовать», - добавил он.
Вице-президент ТПП Елена Дыбова рассказала, что на сегодняшний день Правительство Российской Федерации предоставляет предпринимателям меры поддержки, но опыт показывает, что их недостаточно. Предпринимательству не хватает информации, в первую очередь о том, где ниши, которые открылись. Также бизнесу не хватает технологических партнеров, доступных долгосрочных займов, подытожила она.
О международной повестке палаты на Петербургском международном экономическом форуме рассказал вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко. По его словам, третий день ПМЭФ начался с мероприятия, которое было посвящено ШОС. О том, что ждать в перспективе, рассказала авторитетная команда экспертов.
Падалко отметил, что в российско-китайском диалоге основной темой стало обсуждение вопроса о том, будет ли КНР трейдером для РФ. По мнению вице-президента ТПП, вероятность этого достаточно большая.
«Наше стратегическое партнерство здесь только будет развиваться, в том числе благодаря форуму. Мы здесь отвечаем за форум БРИКС. И там будут высказаны очень интересные идеи. Не забудем мы и нашу западную аудиторию, будем с ними разговаривать и искать пути выхода наших партнеров из создавшегося положения. Их бросать никто не собирается. Мы будем им помогать и обеспечивать всем необходимым», - рассказал Падалко.