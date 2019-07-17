В Екатеринбурге 60 тысяч человек прошли крестным ходом до Ганиной Ямы

Паломники прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. Шествие возглавлял митрополит Кирилл — глава епархии Екатеринбурга. Крестный ход начался в 2.30, после божественной литургии в память о царской семье.

Это главное богослужение Царских Дней, проводимых в Екатеринбурге в память о трагической гибели последнего российского императора Николая II и его семьи,написал на своей странице в соцсети глава региона.