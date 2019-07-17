В Екатеринбурге 60 тысяч человек прошли крестным ходом до Ганиной Ямы
В столице Урала прошел крестный ход в память о царской семье, в нем приняли участие 60 тысяч человек, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присутствовал на ночной божественной литургии, пишет портал Е1.
Паломники прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. Шествие возглавлял митрополит Кирилл — глава епархии Екатеринбурга. Крестный ход начался в 2.30, после божественной литургии в память о царской семье.
Это главное богослужение Царских Дней, проводимых в Екатеринбурге в память о трагической гибели последнего российского императора Николая II и его семьи,написал на своей странице в соцсети глава региона.
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Вместе с десятками тысяч паломников со всей России и из-за рубежа принял участие в ночной божественной литургии. Это главное богослужение Царских Дней, проводимых в Екатеринбурге в память о трагической гибели последнего российского императора Николая II и его семьи. Память о том, что случилось в подвале дома Ипатьевых в ночь с 16 на 17 июля 101 год назад, важна для всех нас. Это сложная и противоречивая часть российской истории. У каждого из участников событий столетней давности была своя правда, но сегодня каждый из нас должен обязательно извлечь для себя уроки из случившегося. Какими бы ни были разными наши взгляды, важно сохранить мир и благополучие, суметь услышать и понять друг друга, не отступить от нравственных ориентиров, не стать жестокими и не допустить, чтобы наша страна в очередной раз погрузилась в хаос.
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)