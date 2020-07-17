В Екатеринбурге представлявшаяся гадалкой мошенница похитила 8,6 миллионов рублей

Мать 1953 года рождения и дочь 1973 года рождения обвиняются по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, обвиняемые в период с июня 2012 года по октябрь 2019 года в Екатеринбурге неоднократно мошенническим способом совершали хищение чужого имущества. Отмечается, что мать и дочь, находили доверчивых граждан, которым сообщали, что на них наложена порча, при этом снять ее можно, лишь расплатившись личным имуществом.

Дочь, в свою очередь, играла роль благодарной клиентки гадалки, которая якобы успешно сняла с нее порчу, убеждая, тем самым, доверчивых людей заплатить деньги мошенницам.

В общей сложности, всего от действий мошенниц пострадали 19 женщин, ущерб от действий которых составил свыше 8,6 миллионов рублей.