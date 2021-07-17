Запрещенный властями царский крестный ход прошел в Екатеринбурге

Запрещенный властями царский крестный ход прошел в Екатеринбурге
Запрещенный властями царский крестный ход прошел в Екатеринбурге
Сегодня, 13:38ОбществоФото: 1mediainvest.ru
По Екатеринбургу прошел запрещенный властями крестный ход. Утром 18 июля в Ганиной Яме состоится традиционный молебен, посвещенный святым царственным страстотерпцам.

Несколько тысяч паломников прошли по Екатеринбургу, отправившись в крестный царский ход, сообщает «Комерсант». Крестный ход в память о гибели Николая II приурочен к 103-годовщине расстрела царской семьи. Участие в крестном ходе, по разным оценкам, приняли от 2 до 4 тысяч человек, официальных данных пока нет.

Запрещенный властями из-за пандемии коронавируса крестный ход начался после литургии в Храме-на-Крови и по маршруту традиционного крестного хода паломники через центр Екатеринбурга направились к Ганиной Яме. Шествие возглавили волонтеры движения «Двуглавый орел» Константина Малофеева, они несли икону с изображением Николая II.

Несмотря на то, что крестный ход был официально запрещен, сотрудники ГИБДД сопровождали паломников. В центре города участники несанкционированного хода шли по тротуарам, а на некоторых участках дороги полиция пропускала идущих прямо по проезжей части, сообщили корреспонденты «Комерсанта» с места событий. На некоторых регулируемых пешеходных переходах по несколько минут горел зеленый свет, пока дорогу переходили участники крестного хода, говорят они.

По велению сердец многие верующие после причастия направились в обитель во имя святых царственных страстотерпцев по пути. С молитвой люди движутся семьями и малыми группами по направлению к Ганиной Яме. Там утром состоится традиционный молебен,сообщили в епархии.

Напомним, из-за сложной обстановки по распространению коронавируса власти Свердловской области предлагали провести автобусный тур, вместо крёстного хода.

Сюжеты:
Екатеринбург
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