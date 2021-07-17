Запрещенный властями царский крестный ход прошел в Екатеринбурге

Несколько тысяч паломников прошли по Екатеринбургу, отправившись в крестный царский ход, сообщает «Комерсант». Крестный ход в память о гибели Николая II приурочен к 103-годовщине расстрела царской семьи. Участие в крестном ходе, по разным оценкам, приняли от 2 до 4 тысяч человек, официальных данных пока нет.