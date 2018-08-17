Выполнено на 75%: Виталий Мутко оценил готовность Свердловской области к зиме

Так, всего к зиме готовы 925 котельных (60% от общего числа) и 63 миллиона кв. м жилья (74,1%). Это четверть областного жилфонда.

На подготовку и проведение ремонта в этом сезоне выделено порядка 4,5 млрд рублей, из которых 3,33 млрд рублей – деньги инвесторов и местных бюджетов.

Также область выделила 212 млн рублей на дополнительную поддержку территорий из резервных источников. Средства будут направлены на замену ветхих сетей водо- и теплоснабжения.