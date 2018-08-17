Выполнено на 75%: Виталий Мутко оценил готовность Свердловской области к зиме
Сегодня, 07:30Общество
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Около 25% жилого фонда Свердловской области не подготовлены к предстоящему отопительному сезону. Об этом рассказали на совещании, где председательствовал вице-премьер российского правительства Виталий Мутко.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Znak.com
Так, всего к зиме готовы 925 котельных (60% от общего числа) и 63 миллиона кв. м жилья (74,1%). Это четверть областного жилфонда.
На подготовку и проведение ремонта в этом сезоне выделено порядка 4,5 млрд рублей, из которых 3,33 млрд рублей – деньги инвесторов и местных бюджетов.
Также область выделила 212 млн рублей на дополнительную поддержку территорий из резервных источников. Средства будут направлены на замену ветхих сетей водо- и теплоснабжения.
В регионе на сегодняшний день заменено больше 78 км ветхих тепловых сетей, 511 км сетей электроснабжения, 26 км канализации и более 72 километров водопровода. В среднем выполнено 74% работ от общего плана.
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