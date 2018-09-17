Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Нижнем Тагиле 21 сентября

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21 сентября тагильчане смогут присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде».
Сюжеты: Нижний Тагил
Акция «На работу на велосипеде» проходит три раза в год. Цель акции показать, что езда на велосипеде по ежедневным делам не требует специальной подготовки и экипировки.
Акция не привязана ни к какому маршруту. Достаточно просто сесть на велосипед и поехать по делам или на работу.
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