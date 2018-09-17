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#домахорошо
Не платишь – очередь. Платишь – очередь. Сложности в больнице на Тагилстрое
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не платишь – очередь. Платишь – очередь. Сложности в больнице на Тагилстрое

Сегодня, 17:18Общество
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