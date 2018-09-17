Не платишь – очередь. Платишь – очередь. Сложности в больнице на Тагилстрое

Жительница Нижнего Тагила 13 сентября, посетившая женскую консультацию в качестве платного пациента на Тагилстрое, пожаловалась на то, что ей долго пришлось ждать начала приёма. Об этом она рассказала в сервисе «Городской контроль» на официальном сайте Нижнего Тагила.

Просидела в очереди больше часа. Обратившись к врачу с вопросом о том, когда меня примут, получила ответ, что пока все не пройдут по талонам, пожаловалась жительница Нижнего Тагила.

Сотрудница регистратуры женской консультации подтвердила в беседе с TagilCity.ru, что в очереди находятся как платные пациенты, так и те, у кого есть талон. Также регистратор дала понять, что она не знают, каким образом ведётся приём платных пациентов. Она только пояснила:

Платные пациенты приходят по нечётным числам, с 8:00 утра оплачивают услуги в кассе по Балакинской, 22, а затем идут на ультразвуковое исследование с 9:00 до 11:00 по улице Гвардейской.

При этом по нечётным числам принимают до десяти пациентов.

Как-то там чередуют, я не знаю, как будут делать. Надо занять очередь и ждать, резюмировала регистратор.

Также сотрудница ГБ №4 рассказала, что для бесплатных пациентов запись в настоящее время производится уже на октябрь. Очевидно, что людям с талонами также приходится ждать: сначала даты приёма, а затем и назначенного времени, при этом в очередь регулярно приходят платные пациенты, которые также хотят пройти вперёд.

Заведующая женской консультацией ГБ №1 на Коминтерна в Дзержинском районе Евгения Михайлиди в беседе с TagilCity.ru сообщила, что в их учреждении нет платного приёма, однако она предположила, что для платных пациентов в любом лечебном учреждении должны быть организованы свои часы приёма.

Представитель министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков в разговоре с TagilCity.ru отметил, что проверка по тем или иным ситуациям проводится только тогда, когда жалоба поступает в Минздрав региона.

В этом случае специалисты министерства выясняют причины недовольства пациентов в том или ином учреждении здравоохранения и в дальнейшем убеждают его руководство в устранении всех неполадок,отметил Константин Шестаков.