Аэропорт Кольцово вошел в топ самых красивых «воздушных гаваней» России

Аэропорт Кольцово вошел в топ самых красивых «воздушных гаваней» России

Сегодня, 10:02ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге вошел в пятерку самых красивых аэропортов России, сообщает российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Российский сервис для отдыха Tvil.ru составил рейтинг из 10 самых красивых аэропортов России. Для этого были опрошены пользователи соцсетей.

За международный аэропорт Кольцово отдали свои голоса 4,91% опрошенных. Он оказался на четвертом месте.

По словам пресс-службы портала, первое место занял международный аэропорт Симферополь имени Ивана Айвазовского, за него проголосовали более половины опрошенных (57,06%).

Также Кольцово обогнали по рейтингу аэропорт Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге.

Напомним, что 13 сентября в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово приземлился пассажирский самолет из-за отказавшего двигателя.

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