Гособвинение запросило пожизненное заключение обвиняемому в убийстве на Уктусе

Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить в качестве наказания жителю Екатеринбурга, который обвиняется в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус, пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сегодня в Свердловском областном суде проходят судебные прения по уголовному делу в отношении екатеринбуржца, который обвиняется в совершении преступления по статье "Убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, из хулиганских побуждений" (пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ходе судебных прений государственный обвинитель предоставил доказательства того, что вооруженный оружием обвиняемый приехал на велосипеде в лесопарк за гостиницей "Уктус" 25 августа 2018 года. В указанном месте он надел на голову монокуляр ночного видения с целью поиска жертв убийства. Поднявшись на вершину, обвиняемый обнаружил двух отдыхающих ранее незнакомых ему девушек. Убедившись в отсутствии других лиц, он приблизился к девушкам сзади и без какого-либо повода, произвел не менее трех выстрелов из винтовки им в головы. При этом он обнаружил, что одна из девушек подавала признаки жизни и произвел еще не менее двух выстрелов ей в голову. Помимо признательных показаний обвиняемого, его вина подтверждается собранными по делу доказательствами. В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Судебные прения продолжаются выступлением стороны защиты. Напомним, что родители девушек требуют у обвиняемого 30 миллионов рублей в качестве морального ущерба. На Урале родители двух погибших на Уктусе девушек требуют с обвиняемого 30 млн рублей

