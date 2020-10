«Местами слой три-четыре сантиметра»: в Нижнем Тагиле ночью выпал снег

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле выпал снег.

Жители Нижнего Тагила присылают TagilCity.ru фотографии из разных районов города, на которых они запечатлели снежный покров в городе. На Вагонке местами слой снега уже три-четыре сантиметра,говорит жительница Нижнего Тагила Александра. Photo: TagilCity.ru Также жители Тагилстроя, ВМЗ и Выи поделились фотографиями с редакцией. Photo: TaglilCity.ru Отдел пропаганды ГИБДД предупреждает, что в связи с выпадением обильных осадков в виде мокрого снега возможна гололедица. Автомобилистам стоит соблюдать осторожность на дороге, выбирать безопасную скорость, а также соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами. В ГИБДД настоятельно рекомендуют заменить летнюю авторезину на зимнюю. Пешеходам также нужно соблюдать все правила ПДД и использовать в темное время суток светоотражающие элементы на одежде. Завтра в Нижнем Тагиле по данным синоптиков ожидается до +2 градусов, а также юго-западный ветер с порывами до девяти метров в секунду. Напомним, первый снег на горе Белой под Нижним Тагилом выпал 21 сентября. На Белой горе под Нижним Тагилом выпал снег

