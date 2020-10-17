«Местами слой три-четыре сантиметра»: в Нижнем Тагиле ночью выпал снег

«Местами слой три-четыре сантиметра»: в Нижнем Тагиле ночью выпал снег

Сегодня, 10:34ОбществоPhoto: TagilCity.ru
Сегодня ночью в Нижнем Тагиле выпал снег.

Жители Нижнего Тагила присылают TagilCity.ru фотографии из разных районов города, на которых они запечатлели снежный покров в городе.

На Вагонке местами слой снега уже три-четыре сантиметра,говорит жительница Нижнего Тагила Александра.

Photo:TagilCity.ru

Также жители Тагилстроя, ВМЗ и Выи поделились фотографиями с редакцией.

Photo:TaglilCity.ru

Отдел пропаганды ГИБДД предупреждает, что в связи с выпадением обильных осадков в виде мокрого снега возможна гололедица. Автомобилистам стоит соблюдать осторожность на дороге, выбирать безопасную скорость, а также соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами. В ГИБДД настоятельно рекомендуют заменить летнюю авторезину на зимнюю.

Пешеходам также нужно соблюдать все правила ПДД и использовать в темное время суток светоотражающие элементы на одежде.

Завтра в Нижнем Тагиле по данным синоптиков ожидается до +2 градусов, а также юго-западный ветер с порывами до девяти метров в секунду.

Напомним, первый снег на горе Белой под Нижним Тагилом выпал 21 сентября.

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