«Местами слой три-четыре сантиметра»: в Нижнем Тагиле ночью выпал снег

Жители Нижнего Тагила присылают TagilCity.ru фотографии из разных районов города, на которых они запечатлели снежный покров в городе.
На Вагонке местами слой снега уже три-четыре сантиметра,говорит жительница Нижнего Тагила Александра.
Также жители Тагилстроя, ВМЗ и Выи поделились фотографиями с редакцией.
Отдел пропаганды ГИБДД предупреждает, что в связи с выпадением обильных осадков в виде мокрого снега возможна гололедица. Автомобилистам стоит соблюдать осторожность на дороге, выбирать безопасную скорость, а также соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами. В ГИБДД настоятельно рекомендуют заменить летнюю авторезину на зимнюю.
Пешеходам также нужно соблюдать все правила ПДД и использовать в темное время суток светоотражающие элементы на одежде.
Завтра в Нижнем Тагиле по данным синоптиков ожидается до +2 градусов, а также юго-западный ветер с порывами до девяти метров в секунду.
Напомним, первый снег на горе Белой под Нижним Тагилом выпал 21 сентября.