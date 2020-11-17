На Урале сотрудник медучреждения продал через интернет базу с контактами пациентов

В январе 2017 года у него начались финансовые сложности. Он решил скопировать базу данных жителей Свердловской области, к которой у него имелся доступ. Сделал он это с целью дальнейшей продажи. Для реализации задуманного он придумал программу, которая позволила скачать данные. После этого он в интернете разместил объявление о продаже. В результате он заработал 40 тысяч рублей.