На Урале сотрудник медучреждения продал через интернет базу с контактами пациентов

В Березовском утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника медицинского учреждения. Ему вменяют продажу контактов пациентов больницы через интернет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчину обвиняют во ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование информации, совершенное с использованием служебного положения). По данным следствия, в 2015 году мужчина был принят на должность инженера по защите данных в медучреждение. В январе 2017 года у него начались финансовые сложности. Он решил скопировать базу данных жителей Свердловской области, к которой у него имелся доступ. Сделал он это с целью дальнейшей продажи. Для реализации задуманного он придумал программу, которая позволила скачать данные. После этого он в интернете разместил объявление о продаже. В результате он заработал 40 тысяч рублей. Уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, в начале сентября Свердловский областной клинический центр подвергся хакерской атаке. В результате без результатов биопсии остались около 400 пациентов. Хакеры взломали базу данных пациентов свердловского онкоцентра и потребовали выкуп

