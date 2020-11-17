На Урале сотрудник медучреждения продал через интернет базу с контактами пациентов

На Урале сотрудник медучреждения продал через интернет базу с контактами пациентов

Сегодня, 12:24ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Березовском утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника медицинского учреждения. Ему вменяют продажу контактов пациентов больницы через интернет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчину обвиняют во ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование информации, совершенное с использованием служебного положения).

По данным следствия, в 2015 году мужчина был принят на должность инженера по защите данных в медучреждение.

В январе 2017 года у него начались финансовые сложности. Он решил скопировать базу данных жителей Свердловской области, к которой у него имелся доступ. Сделал он это с целью дальнейшей продажи. Для реализации задуманного он придумал программу, которая позволила скачать данные. После этого он в интернете разместил объявление о продаже. В результате он заработал 40 тысяч рублей.

Уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в начале сентября Свердловский областной клинический центр подвергся хакерской атаке. В результате без результатов биопсии остались около 400 пациентов.

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