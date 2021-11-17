Уголовное дело в отношении экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина прекращено

Напомним, что экс-директор крупнейшего в мире производителя титана подал в отставку незадолго до того, как в мае текущего года против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Как полагали следственные органы, своими действиями Воеводин причинил корпорации ущерб на сумму свыше ста тридцати миллионов рублей.