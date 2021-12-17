Восемь врачей из Нижнего Тагила награждены специальными премиями

Конкурсная комиссия, созданная областным минздравом, наградила 66 человек в десяти номинациях, среди которых — «На переднем крае», «За верность профессии», «Бескорыстное и самоотверженное служение людям» и другие, сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Лауреаты первой степени получили по 270 тысяч рублей, второй — по 220 тысяч рублей, третьей — по 160 тысяч.