Восемь врачей из Нижнего Тагила награждены специальными премиями

Восемь врачей из Нижнего Тагила награждены специальными премиями
Восемь врачей из Нижнего Тагила награждены специальными премиями
Сегодня, 17:49ОбществоФото: 1MI
Специальные премии врачам Свердловской области впервые вручены в Год медицинского работника.

Конкурсная комиссия, созданная областным минздравом, наградила 66 человек в десяти номинациях, среди которых — «На переднем крае», «За верность профессии», «Бескорыстное и самоотверженное служение людям» и другие, сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Лауреаты первой степени получили по 270 тысяч рублей, второй — по 220 тысяч рублей, третьей — по 160 тысяч.

Врачи из Нижнего Тагила стали лауреатами в 8 из 10 номинаций.

В номинации «На переднем крае» комиссия отметила медсестру Демидовской городской больницы Светлану Филиппову;

В номинации «За работу в экстремальных условиях» — фельдшера городской станции скорой помощи Ольгу Авдюкову;

В номинации «У истоков жизни» — заведующую родовым отделением Демидовской больницы Светлану Шабунину;

В номинации «За эффективную организацию медицинской помощи» — заведующего отделением инфекционной больницы Нижнего Тагила Владмира Лангольфа;

В номинации «За верность профессии» — старшую медсестру Демидовской больницы Ирину Новикову;

В номинации «Спасение года» — завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра Демидовской больницы Анну Кожевникову;

В номинации «За надежность и профессионализм» — старшую медсестру дневного стационара инфекционной больницы Нижнего Тагила Ларису Мамакину;

В номинации «За создание безопасной среды» — заведующую эпидемиологическим отделом Демидовской больницы Ангелину Иголкину.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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