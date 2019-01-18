Лидер свердловского отделения «Единой России» уходит в отставку

25 января пройдёт конференция свердловского регионального отделения «Единой России». В ее повестку включены два вопроса: досрочное прекращение полномочий секретаря политсовета Виктора Шептия и выборы нового главы свердловского отделения.

Изменения в руководящих кругах связаны с требованиями Генсовета партии. Там заявили о необходимости полного переизбрания состава политсоветов во всех регионах России, а также лидеров партийных ячеек.

Но, как сообщает URA.ru со ссылкой на источник в региональном отделении «Единой России», на январской конференции Шептия переизберут на ту же должность на пятилетний срок. Таким образом, требование из Москвы будет выполнено.