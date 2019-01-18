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Лидер свердловского отделения «Единой России» уходит в отставку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лидер свердловского отделения «Единой России» уходит в отставку

Сегодня, 07:30ОбществоФото: sverdlovsk.er.ru
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