Лидер свердловского отделения «Единой России» уходит в отставку
Организационная реформа запланирована для свердловских единороссов на февраль-март 2019 года. Ожидается, что полномочия досрочно прекратит секретарь политсовета Виктор Шептий.
25 января пройдёт конференция свердловского регионального отделения «Единой России». В ее повестку включены два вопроса: досрочное прекращение полномочий секретаря политсовета Виктора Шептия и выборы нового главы свердловского отделения.
Изменения в руководящих кругах связаны с требованиями Генсовета партии. Там заявили о необходимости полного переизбрания состава политсоветов во всех регионах России, а также лидеров партийных ячеек.
Но, как сообщает URA.ru со ссылкой на источник в региональном отделении «Единой России», на январской конференции Шептия переизберут на ту же должность на пятилетний срок. Таким образом, требование из Москвы будет выполнено.
У Генсовета нет серьезных претензий к руководителю свердловского отделения. В сентябре прошлого года единороссы под его руководством одержали победу на выборах депутатов думы Екатеринбурга, полностью сменив руководящую городскую команду. В Москве это помнят и ценят,заявил источник журналистам.
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