Историческое здание земского училища в Нижнем Тагиле требуют отреставрировать

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области обратилось в Арбитражный суд с иском к образовательному учреждению. Оно требует разработать научно-проектную документацию и провести ремонт, а также реставрацию. Суд назначен на 8 февраля 2022 года.