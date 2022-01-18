Историческое здание земского училища в Нижнем Тагиле требуют отреставрировать

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области обратилось в Арбитражный суд с иском к образовательному учреждению. Оно требует разработать научно-проектную документацию и провести ремонт, а также реставрацию. Суд назначен на 8 февраля 2022 года.
Напомним, Высокогорский многопрофильный техникум был основан в 1930 году. Тогда в Нижнем Тагиле развивалась промышленность. Предприятиям требовались квалифицированные работники. В здание на Липовом тракте техникум переехал в 1940 году.