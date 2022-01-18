Историческое здание земского училища в Нижнем Тагиле требуют отреставрировать

Историческое здание земского училища в Нижнем Тагиле требуют отреставрировать
Историческое здание земского училища в Нижнем Тагиле требуют отреставрировать
Сегодня, 18:33ОбществоФото: TagilCity.ru
Здание тагильского земского училища, построенное в 1910 году, Управление госохраны объектов культурного наследия региона требует отреставрировать. Сейчас в здании на Липовом тракте, 11 располагается Высокогорский многопрофильный техникум.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области обратилось в Арбитражный суд с иском к образовательному учреждению. Оно требует разработать научно-проектную документацию и провести ремонт, а также реставрацию. Суд назначен на 8 февраля 2022 года.

Напомним, Высокогорский многопрофильный техникум был основан в 1930 году. Тогда в Нижнем Тагиле развивалась промышленность. Предприятиям требовались квалифицированные работники. В здание на Липовом тракте техникум переехал в 1940 году.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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