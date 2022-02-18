Избившие в Екатеринбурге маму и дочь южане будут находиться в СИЗО до решения суда

Избившие в Екатеринбурге маму и дочь южане будут находиться в СИЗО до решения суда
Избившие в Екатеринбурге маму и дочь южане будут находиться в СИЗО до решения суда
Сегодня, 18:02ОбществоФото: 1MI
Два подростка из Азебрайджана, которые избили 16 февраля маму и дочь в Екатеринбурге, арестованы и будут дожидаться суда в СИЗО.

Суд состоится 12 апреля, обоим нападавшим уже предъявлены обвинения за хулиганство, совершенное группой лиц. Одному дополнительно инкриминируется организация массовых беспорядков. Подростки задержаны и помещены в СИЗО, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

Напомним, ситуацию с избиением женщин, взяли под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Мать и дочь получили различные травмы, одна из них готовится к операции. Представители диаспоры Азербайджана принесли извинения за неправомерные действия своих сограждан. Глава региона поручил за четыре дня разобраться в ситуации с южанами.

Сюжеты:
Екатеринбург
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