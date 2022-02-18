Маск сравнил Джастина Трюдо с Гитлером

Маск сравнил Джастина Трюдо с Гитлером
Маск сравнил Джастина Трюдо с Гитлером
Сегодня, 15:09ОбществоФото: flickr.com
Американский предприниматель Илон Маск сравнил канадского премьера с Гитлером, в результате чего разгорелся скандал.

Сайт 360tv.ru пишет, что Маск шестнадцатого февраля на своей странице в социальной сети выложил пост с фотографией Адольфа Гитлера и надписью: «Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет». Предположительно, так он хотел поддержать дальнобойщиков в Канаде, которые выходят на акции протеста. Публикация вызвала немедленную реакцию пользователей. От американского предпринимателя потребовал извинений еврейский комитет, однако он пока не проявил никакой реакции на критику. Шокирующий пользователей пост он удалил на следующий день после публикации.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы