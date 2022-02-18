Маск сравнил Джастина Трюдо с Гитлером

Сайт 360tv.ru пишет, что Маск шестнадцатого февраля на своей странице в социальной сети выложил пост с фотографией Адольфа Гитлера и надписью: «Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет». Предположительно, так он хотел поддержать дальнобойщиков в Канаде, которые выходят на акции протеста. Публикация вызвала немедленную реакцию пользователей. От американского предпринимателя потребовал извинений еврейский комитет, однако он пока не проявил никакой реакции на критику. Шокирующий пользователей пост он удалил на следующий день после публикации.