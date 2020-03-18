В Нижнем Тагиле возле школы № 13 появится новая спортивная площадка

На новом спортивном объекте появятся два поля для мини-футбола, волейбольная и баскетбольная площадки, дорожки для бега и зона для сдачи норм ГТО.

Как рассказала начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева, школа № 13 является кадетской, поэтому физическим нагрузкам здесь уделяется особое внимание. Кроме того, спортивной площадкой смогут пользоваться воспитанники детского сада, находящегося рядом.

Площадь новой спортплощадки составит 7,5 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта около 20,5 миллионов рублей. Его софинансирование пройдет из областного бюджета.