В Нижнем Тагиле возле школы № 13 появится новая спортивная площадка
В Нижнем Тагиле в поселке Северный возле школы № 13 будет реконструирована спортивная площадка, пишет «Тагильский рабочий».
На новом спортивном объекте появятся два поля для мини-футбола, волейбольная и баскетбольная площадки, дорожки для бега и зона для сдачи норм ГТО.
Как рассказала начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева, школа № 13 является кадетской, поэтому физическим нагрузкам здесь уделяется особое внимание. Кроме того, спортивной площадкой смогут пользоваться воспитанники детского сада, находящегося рядом.
Площадь новой спортплощадки составит 7,5 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта около 20,5 миллионов рублей. Его софинансирование пройдет из областного бюджета.
Пoдали заявку в министерствo образoвания Свердловскoй oбласти, в апреле дoлжен пройти отбoр. Плaнируем нaчать рабoты в мaе–июне и зaвершить их не пoзже oктября,отметил мэр города Владислав Пинаев.