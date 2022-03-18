Абрамченко: Концепция РОП образует баланс между выпуском и утилизацией упаковки

Российские власти разработали законопроект, который вводит расширенную ответственность производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. Цель новшества — ликвидация пробелов в законодательстве, позволяющих уходить от ответственности за утилизацию товаров.

Как рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, ежегодно в стране образуется свыше 60 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), которые вывозятся на свалки, что становится серьезной экологической проблемой. Об этом пишет 360tv.ru. По словам Абрамченко, глава государства распорядился решить эту проблему по принципу «загрязнитель платит», что позволит снять с граждан финансовую нагрузку и ввести справедливую ответственность бизнеса. Она также отметила, что такое понятие, как РОП, существует во многих странах, которые благодаря этому успешно решают вопросы с образованием и утилизацией мусора за счет производителей. Таким образом, по словам Абрамченко, данный законопроект направлен на обеспечение и контроль выполнения обязательств, которые якобы и так исполняются бизнесом. Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, в свою очередь, пояснил, что целью, объявленной президентом РФ в 474-м указе, является сортировка 100% отходов и снижение вдвое их количества, направляемого на полигоны. Он заявил, что институт РОП образован в России еще в 2015 году, однако до сего момента он действовал на доверительной основе. Буцаев также подчеркнул, что на потребителях реализация концепции РОП никаким образом не отразится, и пустые полки магазинов им не грозят. Его поддержал и глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Он заявил, что природоохранный приоритет в экономике должен быть реализован законодательно, и это — конституционные нормы, цивилизованный и ответственный подход государства. По его словам, производители обязаны нести ответственность за товары и используемую упаковку. Он добавил, что «загрязнитель платит» — это неоспоримая позиция, и без запуска РОП объемы захоронения мусора не остановить. Отмечается, что законопроект по поручению вице-премьера будет обсужден со всеми заинтересованными ведомствами на площадке правительства в январе 2022 года.

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